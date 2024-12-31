Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, прошёл второй игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Результаты 31 декабря: