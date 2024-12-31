Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 31 декабря
Сегодня, 31 декабря, прошёл второй игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Результаты 31 декабря:
- Юлия Стародубцева (Украина) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 3:6, 0:2 (отказ);
- Софья Кенин (США) — Ван Сиюй (Китай) — 7:6, 6:1;
- Хейли Баптист (США) — Рената Ямрихова (Словакия) — 6:0, 6:2;
- Мэдисон Киз (США) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:4, 6:4;
- Гретье Миннен (Бельгия) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 6:0;
- Вивиан Янг (Новая Зеландия) — Джоди Бёррэдж (Великобритания) — 3:6, 3:6;
- Робин Монтгомери (США) — Маи Хонтама (Япония) — 6:3, 2:6, 6:0;
- Алисия Паркс (США) — Аманда Анисимова (США) — 2:6, 6:2, 6:3.
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