Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты матчей 31 декабря
Сегодня, 31 декабря, завершился второй соревновательный день на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис. ATP-250. Гонконг. Результаты 31 декабря:
- Александр Мюллер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 2:6, 6:4, 6:3;
- Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Моро Каньяс (Испания) — 6:4, 6:4;
- Нуну Боржеш (Португалия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 3:6, 6:3, 7:6;
- Хауме Мунар (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 4:6, 6:3, 6:3;
- Франческо Пассаро (Италия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 4:6, 4:6;
- Денис Шаповалов (Канада) — Кей Нисикори (Япония) — 2:6, 3:6;
- Габриэль Диалло (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 4:6, 7:6, 7:5;
- Цзюнчэн Шан (Китай) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 7:6, 6:4.
Комментарии