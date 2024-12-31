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Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты матчей 31 декабря

Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты матчей 31 декабря
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Сегодня, 31 декабря, завершился второй соревновательный день на турнире категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Результаты 31 декабря:

  • Александр Мюллер (Франция) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — 2:6, 6:4, 6:3;
  • Зизу Бергс (Бельгия) — Алехандро Моро Каньяс (Испания) — 6:4, 6:4;
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Бу Юньчаокэтэ (Китай) — 3:6, 6:3, 7:6;
  • Хауме Мунар (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 4:6, 6:3, 6:3;
  • Франческо Пассаро (Италия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 4:6, 4:6;
  • Денис Шаповалов (Канада) — Кей Нисикори (Япония) — 2:6, 3:6;
  • Габриэль Диалло (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — 4:6, 7:6, 7:5;
  • Цзюнчэн Шан (Китай) — Чак Лам Коулман Вон (Гонконг) — 7:6, 6:4.
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