Наталья Вихлянцева считает, что уходящий год был отличным для российского тенниса

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в канун Нового года подвела итоги сезона-2024 для россиян.

«2024-й был отличным годом для российского тенниса. Под конец удивили игроки в мужском теннисе. Было приятно видеть победы и возвращение в топ-20 Карена Хачанова. Также стоит отметить стабильное участие в Итоговом турнире Андрея Рублёва и Даниила Медведева.

В женском теннисе нас радовало молодое поколение, которое уже закрепилось. Выделила бы результаты Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Приятно видеть, что в этом году появилась такая пара, которая уже в следующем сезоне будет заявляться на парные турниры вместе», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.