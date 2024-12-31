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Новак Джокович рассказал о планах на новогоднюю ночь

Новак Джокович рассказал о планах на новогоднюю ночь
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как проведёт новогоднюю ночь в Брисбене (Австралия).

«Мы обязательно отпразднуем Новый год, у нас есть планы. Моя семья здесь. Мои дети с нетерпением ждут момента, когда смогут пойти спать позже обычного. Будем смотреть на один из многих фейерверков сегодня вечером здесь.

Заранее поздравляю всех с Новым годом. Это особенный вечер. В прошлом году я играл на United Cup в Перте незадолго до полуночи, и похожая ситуация здесь, в Брисбене, так что это своего рода традиция, которая теперь повторяется каждый год. Спасибо, что решили приехать и провести канун Нового года на турнире, с нами. Мы это ценим», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

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