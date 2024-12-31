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«Не хватает клостебола». Кирьос — о своих проблемах с запястьем в матче с Перрикаром

«Не хватает клостебола». Кирьос — о своих проблемах с запястьем в матче с Перрикаром
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос испытывал проблемы с запястьем по ходу проигранного матча с Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 7 7
6 2 		7 7 6 3
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

Во время перерыва Кирьос перематывал запястье, из-за травмы которого пропустил практически два года.

Фото: скриншот из трансляции

Это вызвало беспокойство болельщиков в социальных сетях. «Недостаточно клостебола», — отреагировал на один из таких постов сам Кирьос.

Таким образом, Кирьос в очередной раз задел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, в допинг-тесте которого в 2024 году было обнаружено запрещённое вещество — следы клостебола. Однако Яннику удалось правильно выстроить линию защиты и избежать дисквалификации.

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