«Не хватает клостебола». Кирьос — о своих проблемах с запястьем в матче с Перрикаром

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос испытывал проблемы с запястьем по ходу проигранного матча с Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

Во время перерыва Кирьос перематывал запястье, из-за травмы которого пропустил практически два года.

Фото: скриншот из трансляции

Это вызвало беспокойство болельщиков в социальных сетях. «Недостаточно клостебола», — отреагировал на один из таких постов сам Кирьос.

Таким образом, Кирьос в очередной раз задел первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, в допинг-тесте которого в 2024 году было обнаружено запрещённое вещество — следы клостебола. Однако Яннику удалось правильно выстроить линию защиты и избежать дисквалификации.