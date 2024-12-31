Каспер Рууд заявил, что не будет переезжать из Норвегии из-за недовольства правительством

Шестая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал факт заработка более $ 5 млн в 2024 году, а также отреагировал на слухи в норвежской прессе о том, что он собирается переезжать из Норвегии из-за недовольства правительством.

— Это приятный бонус. Деньги пойдут в счёт моих сбережений на дальнейшую жизнь. Ожидаю, что деньги не пропадут, когда я завершу карьеру. Примерно так это работает со спортсменами. Это кажется жестоко, но, прежде всего, я тоже плачу налоги, как и все остальные норвежцы. Я решил остаться здесь [в Норвегии].

— Всё ещё не планируете переезжать?

– Нет. По этому поводу было много вопросов и много статей. Однако независимо от того, какое правительство находится у власти, я решил остаться и буду жить здесь, — приводит слова Рууда VG.