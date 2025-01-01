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«Верю, что это возможно». Маннарино — о 25-м «Шлеме» Джоковича на Australian Open — 2025

«Верю, что это возможно». Маннарино — о 25-м «Шлеме» Джоковича на Australian Open — 2025
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66-я ракетка мира французский теннисист Адриан Маннарино верит в то, что серб Новак Джокович способен выиграть свой 25-й турнир «Большого шлема» уже в январе на Australian Open — 2025.

«Да, я верю, что это возможно. Когда он настроен и в хорошей форме, мне трудно не видеть в нём фаворита, когда он выходит на корт. Я не знаю, как он будет себя чувствовать. Однако есть максимум два-три игрока, которые могут победить его на корте, если он захочет выиграть», — приводит слова Маннарино We love tennis.

Напомним, в 2024 году Новак Джокович впервые за семь сезонов не смог победить на турнире «Большого шлема». Его лучшим результатом был выход в финал Уимблдона.

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