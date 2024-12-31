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«Победы затягивают». Арина Соболенко высказалась о мотивации

«Победы затягивают». Арина Соболенко высказалась о мотивации
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что всегда сохраняет мотивацию к победам.

«Мотивация будет всегда. Всё равно необходимо выигрывать, придётся бороться за победы. Нужно соревноваться и каждый день доказывать, что ты находишься на своём месте не просто так и что ты этого заслуживаешь. Поэтому я всегда сохраняю в себе голод и всегда жажду титулов, побед. Победы затягивают», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Напомним, Арина Соболенко начала сезон-2025 на турнире категории WTA-500 в австралийском Брисбене. Сегодня, 31 декабря, она одержала первую победу.

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