Ник Кирьос — о победившем его Мпетчи Перрикаре: этот парень долго будет проблемой

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от 31-й ракетки мира 21-летнего француза Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.

«Вот это битва! Этот парень будет проблемой на протяжении долгого времени. Какой ты боевой, брат! У тебя впереди большие дела», — написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, что для Кирьоса это был не последний матч в Брисбене. Он продолжает выступление в парном разряде вместе с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.