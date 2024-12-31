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Ник Кирьос — о победившем его Мпетчи Перрикаре: этот парень долго будет проблемой

Ник Кирьос — о победившем его Мпетчи Перрикаре: этот парень долго будет проблемой
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от 31-й ракетки мира 21-летнего француза Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 7 7
6 2 		7 7 6 3
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«Вот это битва! Этот парень будет проблемой на протяжении долгого времени. Какой ты боевой, брат! У тебя впереди большие дела», — написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, что для Кирьоса это был не последний матч в Брисбене. Он продолжает выступление в парном разряде вместе с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Брисбен — парный разряд (м). 2-й круг
01 января 2025, среда. 07:30 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Майкл Винус
Новая Зеландия
Майкл Винус
Н. Мектич М. Винус
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос
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