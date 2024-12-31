Ник Кирьос — о победившем его Мпетчи Перрикаре: этот парень долго будет проблемой
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение от 31-й ракетки мира 21-летнего француза Джованни Мпетчи Перрикара в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.
Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
31
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|7 7
|
|7 7
|6 3
Ник Кирьос
Н. Кирьос
«Вот это битва! Этот парень будет проблемой на протяжении долгого времени. Какой ты боевой, брат! У тебя впереди большие дела», — написал Кирьос в социальных сетях.
Отметим, что для Кирьоса это был не последний матч в Брисбене. Он продолжает выступление в парном разряде вместе с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.
Брисбен — парный разряд (м). 2-й круг
01 января 2025, среда. 07:30 МСК
Никола Мектич
Майкл Винус
Н. Мектич М. Винус
Не начался
|1
|2
|3
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Новак Джокович
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос
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