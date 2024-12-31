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Соболенко рассказала, в каких аспектах игры хотела бы прибавить

Соболенко рассказала, в каких аспектах игры хотела бы прибавить
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что хотела бы улучшить в своей игре.

«Определённо, я могу подправить своё здоровье, тело, стать немного сильнее. Есть так много деталей, которые можно улучшить в моём передвижении, внести больше разнообразия в игру. Для совершенства никогда не бывает достаточно. Я знаю, что могу лучше подавать. Знаю, что есть детали, которые можно улучшить на приёме, в игре у сетки.

Я усердно работаю над тем, чтобы стать лучшим игроком. Надеюсь, что в этом сезоне я смогу просто продолжать улучшать свои результаты», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

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