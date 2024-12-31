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Бывший тренер Берреттини считает, что Фонсека станет конкурентом Синнера и Алькараса

Бывший тренер Берреттини считает, что Фонсека станет конкурентом Синнера и Алькараса
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Винченцо Сантопадре, бывший тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, считает, что 18-летний бразилец Жоао Фонсека вскоре станет конкурентом итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Следующий год ещё не будет годом троицы. Это случится как минимум через два года. Если называть третьего, то это будет Жоао Фонсека. Его талант огромен, он растёт очень быстро.

В нём есть немного от Янника и немного от Карлитоса, но он всё ещё ребёнок. Это видно по его глазам, по эмоциям, которые он проявляет на корте. Дайте ему время, он должен всему научиться. Если он попадёт в топ-30 в этом году, то будет готов к большому рывку в будущем», — приводит слова Сантопадре Tuttosport.

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