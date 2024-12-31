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Кори Гауфф поделилась воспоминанием о случайной встрече с президентом США Джимми Картером

Кори Гауфф поделилась воспоминанием о случайной встрече с президентом США Джимми Картером
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что вместе с семьёй однажды случайно встретила 39-го президента США Джимми Картера в McDonald’s. 29 декабря Картер умер на 101-м году жизни.

«Очень рандомно, но я встретила мистера Картера, когда была ребёнком. Мы были в дороге и остановились в глуши в штате Джорджия, в McDonald’s, чтобы купить еды. И совершенно случайно он оказался там, использовал писсуар рядом с моим папой, лол. Мы видели много людей в костюмах и с оружием, но просто предположили, что они были там потому, что это находится в глуши. Однако оказалось, что это были просто агенты секретной службы.

Мы с мамой ели, а папа вышел из туалета рядом с бывшим президентом, как будто они были давними друзьями. Он был очень добр по отношению к нам. Это воспоминание я никогда не забуду. Покойтесь с миром», — написала Гауфф на личной странице в соцсети Х.

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