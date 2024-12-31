Ник Кирьос: нужно чудо, чтобы моё запястье выдержало турнир «Большого шлема»

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос поставил под сомнение своё участие в Australian Open – 2025. Кирьос серьёзно обеспокоен тем, что чувствовал пульсирующую боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.
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«После сегодняшнего дня я ещё больше взволнован в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Если я смогу играть, то сыграю. Но реальность как бы сама собой осложнилась для меня. Матч, где нужно выиграть три сета, с моим запястьем… Если всё получится – отлично, но турнир «Большого шлема» выматывает не только морально, но и физически.
Думаю, мне нужно чудо, чтобы звёзды выстроились так, чтобы моё запястье наверняка выдержало турнир «Большого шлема»», — приводит слова Кирьоса Eurosport.
- 31 декабря 2024
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