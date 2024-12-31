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Ник Кирьос: нужно чудо, чтобы моё запястье выдержало турнир «Большого шлема»

Ник Кирьос: нужно чудо, чтобы моё запястье выдержало турнир «Большого шлема»
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос поставил под сомнение своё участие в Australian Open – 2025. Кирьос серьёзно обеспокоен тем, что чувствовал пульсирующую боль в запястье во время своего матча с 31-й ракеткой мира 21-летним французом Джованни Мпетчи Перрикаром в первом круге турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Напряжённая встреча завершилась со счётом 7:6 (7:2), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) в пользу француза.

Брисбен (м). 1-й круг
31 декабря 2024, вторник. 08:00 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
31
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 4 7 7
6 2 		7 7 6 3
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос

«После сегодняшнего дня я ещё больше взволнован в преддверии Открытого чемпионата Австралии. Если я смогу играть, то сыграю. Но реальность как бы сама собой осложнилась для меня. Матч, где нужно выиграть три сета, с моим запястьем… Если всё получится – отлично, но турнир «Большого шлема» выматывает не только морально, но и физически.

Думаю, мне нужно чудо, чтобы звёзды выстроились так, чтобы моё запястье наверняка выдержало турнир «Большого шлема»», — приводит слова Кирьоса Eurosport.

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