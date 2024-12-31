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Соболенко: уже прошла стадию давления. Предпочитаю сосредоточиться на себе

Соболенко: уже прошла стадию давления. Предпочитаю сосредоточиться на себе
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что перестала чувствовать давление на корте.

«Должна сказать, что уже прошла стадию давления. Когда ты в первой пятёрке рейтинга, то всегда находишься под давлением рейтинговых очков и защиты титулов. Я уже поняла, что если смогу сфокусироваться на себе, то покажу свою лучшую игру, а в случае плохой игры буду бороться за каждое очко. И, что бы ни случилось, я знаю, что способна на многое. Поэтому предпочитаю просто сосредоточиться на себе, на том, чтобы быть здоровой и быть готовой на 100%», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

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