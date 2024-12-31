Соболенко: уже прошла стадию давления. Предпочитаю сосредоточиться на себе

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что перестала чувствовать давление на корте.

«Должна сказать, что уже прошла стадию давления. Когда ты в первой пятёрке рейтинга, то всегда находишься под давлением рейтинговых очков и защиты титулов. Я уже поняла, что если смогу сфокусироваться на себе, то покажу свою лучшую игру, а в случае плохой игры буду бороться за каждое очко. И, что бы ни случилось, я знаю, что способна на многое. Поэтому предпочитаю просто сосредоточиться на себе, на том, чтобы быть здоровой и быть готовой на 100%», — приводит слова Соболенко сайт WTA.