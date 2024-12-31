Арина Соболенко: не люблю говорить, что хочу выиграть тот или иной турнир

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не ставит перед собой цель выиграть определённый турнир.

«Я не выигрывала многие турниры. Есть «Ролан Гаррос», который для меня действительно сложный. То же самое с Уимблдоном. Я была очень близка много раз, но никогда не получалось поднять над головой эти прекрасные трофеи. Но, честно говоря, не люблю говорить, что хочу выиграть тот или иной турнир. Предпочитаю работать. И когда появится возможность, хочу отдать всю себя для достижения цели», — приводит слова Соболенко сайт WTA.