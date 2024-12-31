Арина Соболенко показала, как выглядит её праздничный стол в честь Нового года

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото своего праздничного стола в честь Нового года. На снимке запечатлена теннисная ракетка с бутербродами с красной икрой.

«Это то, как мы подаём», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Соболенко в данный момент находится в Брисбене (Австралия), где участвует в турнире категории WTA-500. Для Арины и её команды 2025 год уже наступил.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах. На Итоговом турнире WTA — 2024 она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф.