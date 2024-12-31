«Он инопланетянин». Бывший тренер Берреттини — о Яннике Синнере

Винченцо Сантопадре, бывший тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, высказался о силе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Я видел, как Синнер тренировался в Дубае. То ещё зрелище. Он продолжает инвестировать в себя, он никогда не прекращал это делать. Постоянно добавляет новые важные детали в свою игру. Вы увидите, что он стал только лучше. Это вопрос его менталитета. Он выкован из самого твёрдого минерала. Он инопланетянин», — приводит слова Сантопадре Tuttosport.

Сезон-2025 Янник Синнер начнёт на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января. Там итальянцу предстоит защищать титул 2024 года.