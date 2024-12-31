ATP представила картинку в честь Нового года, на ней Медведев играет в шахматы со Зверевым

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала в социальных сетях специальную картинку в честь наступления 2025 года.

На иллюстрации изображены топовые теннисисты, которые проходят различные игры в одной комнате. В частности, чемпион US Open – 2021 россиянин Даниил Медведев играет в шахматы с немцем Александром Зверевым, а 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович параллельно играет сразу в две игры – в уно с итальянцем Янником Синнером и в твистер с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Ночь игр! С Новым годом, фанаты тенниса», — подписали иллюстрацию в ATP.