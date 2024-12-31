«Эти двое напишут основной сюжет». Бывший тренер Берреттини — о Синнере и Алькарасе

Винченцо Сантопадре, бывший тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, высказался о значимости соперничества итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Между ними идёт спор. Мирный, но очень серьёзный, и он затрагивает многие аспекты современного тенниса. Стабильность или талант? Надёжность или игра в пинг-понг? Присутствует также вызов личного характера.

Синнер опережает на тысячи очков в рейтинге, но Алькарас обыграл его трижды [в 2024 году]. Кажется, это многообещающий состав для отличного шоу. Потом, вы знаете, теннис разнообразен. Будут некоторые новшества, некоторые важные возвращения. Однако эти двое напишут основной сюжет», — приводит слова Сантопадре Tuttosport.