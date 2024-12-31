Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Эти двое напишут основной сюжет». Бывший тренер Берреттини — о Синнере и Алькарасе

«Эти двое напишут основной сюжет». Бывший тренер Берреттини — о Синнере и Алькарасе
Комментарии

Винченцо Сантопадре, бывший тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, высказался о значимости соперничества итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Между ними идёт спор. Мирный, но очень серьёзный, и он затрагивает многие аспекты современного тенниса. Стабильность или талант? Надёжность или игра в пинг-понг? Присутствует также вызов личного характера.

Синнер опережает на тысячи очков в рейтинге, но Алькарас обыграл его трижды [в 2024 году]. Кажется, это многообещающий состав для отличного шоу. Потом, вы знаете, теннис разнообразен. Будут некоторые новшества, некоторые важные возвращения. Однако эти двое напишут основной сюжет», — приводит слова Сантопадре Tuttosport.

Материалы по теме
Бывший тренер Берреттини считает, что Фонсека станет конкурентом Синнера и Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android