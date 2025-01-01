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Беккер — о допинг-деле Синнера: нужно прочитать факты!

Беккер — о допинг-деле Синнера: нужно прочитать факты!
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер призвал скептиков в допинг-деле первой ракетки мира итальянца Янника Синнера принять во внимание аргументы, доказывающие невиновность теннисиста.

«Нужно уделить время и прочитать факты!» — написал Беккер на своей странице в соцсети Х.

Напомним, в августе стало известно, что в марте 2024 года Янник Синнер сдал два положительных допинг-теста на препарат клостебол. Он избежал дисквалификации, так как образцы были загрязнены спреем, который его физиотерапевт использовал для лечения пореза на собственном пальце.

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