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Светлана Кузнецова сравнила Карлоса Алькараса с героем «Иронии судьбы» Ипполитом

Светлана Кузнецова сравнила Карлоса Алькараса с героем «Иронии судьбы» Ипполитом
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова сравнила четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса с Ипполитом, героем культового советского новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

«Немного Ипполита от новогоднего Карлоса Алькараса», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Карлоса Алькараса

В сезоне-2024 Карлос Алькарас взял четыре титула на уровне ATP, в том числе выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Также Карлос завоевал серебряную медаль в одиночном разряде Олимпиады-2024 в Париже (Франция), в финале уступив сербу Новаку Джоковичу.

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