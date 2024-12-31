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Матс Виландер предсказал Карлосу Алькарасу победу на Australian Open — 2025

Матс Виландер предсказал Карлосу Алькарасу победу на Australian Open — 2025
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», а ныне эксперт швед Матс Виландер считает, что 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас выиграет Australian Open — 2025.

«Я думаю, что Карлос Алькарас сыграет на Открытом чемпионате Австралии лучше, чем когда-либо», — приводит слова Виландера We love tennis.

Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, в финале одолевший россиянина Даниила Медведева. Карлос Алькарас покинул турнир 2024 года на стадии четвертьфинала. Он уступил немцу Александру Звереву.

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