Бойфренд Арины Соболенко опубликовал фото с их совместного празднования Нового года

Георгиос Франгулис, бразильский бизнесмен и автогонщик греческого происхождения, являющийся бойфрендом трёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко, опубликовал в социальных сетях фото с их совместного празднования Нового года.

Фото: из личного архива Георгиоса Франгулиса

Соболенко в данный момент находится в Брисбене (Австралия), где участвует в турнире категории WTA-500. Для Арины и Георгиоса 2025 год уже наступил.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах. На Итоговом турнире WTA — 2024 она дошла до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф.