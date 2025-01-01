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Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв 470-ю ракетку мира

Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв 470-ю ракетку мира
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

В матче второго круга Осака (7) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 470-ю ракетку мира представительницу Австрии Юлию Грабер.

Окленд (ж). 2-й круг
01 января 2025, среда. 03:30 МСК
Наоми Осака
57
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Юлия Грабер
470
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер

Встреча Осаки с Грабер продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Наоми (ныне 57-я ракетка мира) пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Грабер один эйс, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Окленда Осака сразится с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Джоди Бёррэдж (Великобритания, LL).

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