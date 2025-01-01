Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира в Окленде, обыграв 470-ю ракетку мира
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).
В матче второго круга Осака (7) со счётом 7:5, 6:3 обыграла 470-ю ракетку мира представительницу Австрии Юлию Грабер.
Окленд (ж). 2-й круг
01 января 2025, среда. 03:30 МСК
57
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
470
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Встреча Осаки с Грабер продлилась 1 час и 28 минут. В её рамках Наоми (ныне 57-я ракетка мира) пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Грабер один эйс, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Окленда Осака сразится с победительницей матча Хейли Баптист (США) — Джоди Бёррэдж (Великобритания, LL).
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