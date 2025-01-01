Джокович рассказал, как относится к сотрудничеству Иванишевича и Рыбакиной

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к началу сотрудничества своего многолетнего тренера Горана Иванишевича с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанкой Еленой Рыбакиной.

«Ну, на самом деле, я был счастлив, потому что мы говорили о том, что Рыбакина нам очень нравится, как она играет, как она себя ведёт. Когда Горан работал со мной, мы всегда любили смотреть, как она играет. Поэтому я был рад услышать новость о том, что они вместе.

Надеюсь, Горан сможет внести положительный вклад в её игру, в её успех. Она ведь топ-игрок. Она уже выиграла турнир «Большого шлема» и знает, каково это. Я уверен, что она жаждет большего и, похоже, очень мотивирована. Она начала сезон, как я видел, с нескольких хороших побед.

Так что я желаю им всего наилучшего. Знаете, на днях я переписывался с Гораном. По-моему, он никогда не работал в WTA. Я спросил его, как он себя чувствует и всё такое. Он признался, что разница чувствуется, но он очень рад помочь Елене, и, надеюсь, мы увидим, как они вместе поднимут несколько больших трофеев над головой», — сказал Джокович на пресс-конференции в Брисбене.