Елена Рыбакина одержала уверенную победу над Зигемунд в четвертьфинале United Cup – 2025
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Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина принесла сборной Казахстана первую победу в четвертьфинальном матче с командой Германии на United Cup – 2025.
United Cup. 1/4 финала
01 января 2025, среда. 05:10 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
В первом матче противостояния Рыбакина одержала разгромную победу над 80-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Казахстана.
Далее на корт выйдут Александр Шевченко (Казахстан) и Даниэль Мазур (Германия). В первичной заявке на матч одиночного разряда у Германии должен был сыграть Александр Зверев, однако он снялся из-за травмы.
Отметим, что сборная Германии по теннису — действующий чемпион United Cup (командный турнир под эгидой WTA и ATP).
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