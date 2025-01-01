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Елена Рыбакина одержала уверенную победу над Зигемунд в четвертьфинале United Cup – 2025

Елена Рыбакина одержала уверенную победу над Зигемунд в четвертьфинале United Cup – 2025
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Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина принесла сборной Казахстана первую победу в четвертьфинальном матче с командой Германии на United Cup – 2025.

United Cup. 1/4 финала
01 января 2025, среда. 05:10 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

В первом матче противостояния Рыбакина одержала разгромную победу над 80-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Казахстана.

Далее на корт выйдут Александр Шевченко (Казахстан) и Даниэль Мазур (Германия). В первичной заявке на матч одиночного разряда у Германии должен был сыграть Александр Зверев, однако он снялся из-за травмы.

Отметим, что сборная Германии по теннису — действующий чемпион United Cup (командный турнир под эгидой WTA и ATP).

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