Полина Кудерметова неожиданно обыграла Самсонову во 2-м круге турнира в Брисбене

107-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в третий круг турнира категории WTA-250 в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет $ 1 520 600.
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В матче второго раунда младшая из сестёр Кудерметовых (Q) со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:2 одолела 27-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (13).
Встреча россиянок продлилась 2 часа и 15 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Самсоновой четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
За выход в четвертьфинал Брисбена Кудерметова сразится с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 3).
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