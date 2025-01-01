Полина Кудерметова неожиданно обыграла Самсонову во 2-м круге турнира в Брисбене

107-я ракетка мира, 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в третий круг турнира категории WTA-250 в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет $ 1 520 600.

В матче второго раунда младшая из сестёр Кудерметовых (Q) со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 6:2 одолела 27-ю ракетку мира соотечественницу Людмилу Самсонову (13).

Встреча россиянок продлилась 2 часа и 15 минут. В её рамках Кудерметова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Самсоновой четыре эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

За выход в четвертьфинал Брисбена Кудерметова сразится с победительницей матча Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия, 3).