Ига Швёнтек в двух сетах обыграла Каролину Мухову на групповом этапе United Cup – 2025

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек принесла сборной Польши первую победу в матче с командой Чехии в рамках группового этапа United Cup – 2025. Теперь счёт противостояния стал 1:1, его победители определятся в миксте.

Во втором матче одиночного разряда Швёнтек со счётом 6:3, 6:4 обыграла 22-ю ракетку мира Каролину Мухову. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 57 минут. В её рамках Ига два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре заработанных брейк-пойнта. На счету Муховой три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Отметим, что в первом матче Хуберт Хуркач проиграл Томашу Махачу со счётом 5:7, 6:3, 4:6.