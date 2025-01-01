Елена Рыбакина рассказала, как чувствует себя в сборной Казахстана

Чемпионка Уимблдона-2022, шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась своими впечатлениями от выступления на командном турнире United Cup – 2025.
Сегодня, 1 января, Рыбакина принесла сборной Казахстана первую победу в четвертьфинальном матче с командой Германии. Елена одержала разгромную победу над 80-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Казахстана.
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— Всех с Новым годом. Спасибо, что пришли. На корте я чувствую себя лучше. Физически это была долгая поездка (речь про перелёт в Австралию). В начале сезона это нелегко, но я очень довольна своим выступлением.
— Что, на данный момент, было для тебя самым весёлым в команде Казахстана?
— Все ребята очень весёлые. Приятно выступать в командных соревнованиях… Нам редко выпадает такая возможность. Я так счастлива быть здесь в первый раз. Мне очень нравится здесь, в Перте, — сказала Рыбакина в интервью на корте.
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