Анастасия Потапова в двух сетах обыграла Даяну Ястремскую во 2-м круге турнира в Брисбене
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
Брисбен (ж). 2-й круг
01 января 2025, среда. 06:45 МСК
33
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
35
Анастасия Потапова
А. Потапова
В матче второго раунда Потапова со счётом 7:5, 6:4 обыграла 33-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (16).
Встреча Потаповой с Ястремской продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Анастасия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Даяны пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Потапова сразится со 113-й ракеткой мира Кимберли Биррелл из Новой Зеландии.
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