Анастасия Потапова в двух сетах обыграла Даяну Ястремскую во 2-м круге турнира в Брисбене

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго раунда Потапова со счётом 7:5, 6:4 обыграла 33-ю ракетку мира украинку Даяну Ястремскую (16).

Встреча Потаповой с Ястремской продлилась 1 час и 38 минут. В её рамках Анастасия один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Даяны пять эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Потапова сразится со 113-й ракеткой мира Кимберли Биррелл из Новой Зеландии.