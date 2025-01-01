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Победы Рыбакиной и Шевченко вывели сборную Казахстана в полуфинал United Cup – 2025

Победы Рыбакиной и Шевченко вывели сборную Казахстана в полуфинал United Cup – 2025
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78-я ракетка мира Александр Шевченко принёс сборной Казахстана вторую победу в матче со сборной Германии в рамках четвертьфинального раунда United Cup – 2025.

В своём матче Шевченко со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:2 обыграл 254-ю ракетку мира Даниэля Мазура.

United Cup. 1/4 финала
01 января 2025, среда. 06:35 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		2 2
         
Даниэль Мазур
Германия
Даниэль Мазур
Д. Мазур

В первой встрече противостояния чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина одержала разгромную победу над 80-й ракеткой мира Лаурой Зигемунд. Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счётом 6:3, 6:1 в пользу представительницы Казахстана.

Отметим, что в первичной заявке на матч одиночного разряда у Германии должен был сыграть олимпийский чемпион Александр Зверев, однако он снялся из-за травмы (растяжение мышцы пресса).

Таким образом, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал командного турнира, обыграв прошлогодних чемпионов со счётом 2:0 (немцы выиграли United Cup – 2024). Результат микста никак не повлияет на исход противостояния.

Нельзя не отметить, что Рыбакина и Шевченко — россияне, сменившие спортивное гражданство.

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