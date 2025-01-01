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Победа Швёнтек и Хуркача в миксте вывела сборную Польши в четвертьфинал United Cup – 2025

Победа Швёнтек и Хуркача в миксте вывела сборную Польши в четвертьфинал United Cup – 2025
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира Ига Швёнтек в паре с Хубертом Хуркачем одержали победу в миксте и вывели сборную Польши в четвертьфинал United Cup – 2025.

В решающем матче группового этапа Польша встречалась с Чехией (2:1). В первом матче Хуркач проиграл Томашу Махачу со счётом 5:7, 6:3, 4:6. Во втором Швёнтек со счётом 6:3, 6:4 обыграла 22-ю ракетку мира Каролину Мухову. В миксте Швёнтек и Хуркач со счётом 7:6 (7:3), 6:3 одолели Мухову и Махача.

United Cup. Группа B
01 января 2025, среда. 07:45 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
И. Швёнтек Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
К. Мухова Т. Махач

Отметим, что сборная Польши — прошлогодний финалист United Cup. В финале 2024 года они уступили Германии, которая текущий розыгрыш уже покинула.

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