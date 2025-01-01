Новак Джокович и Ник Кирьос потерпели поражение во 2-м круге парного турнира в Брисбене

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос завершили выступление в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга Джокович и Кирьос (WC) со счётом 2:6, 6:3, [8:10] уступили первым сеяным Николе Мектичу (Хорватия) и Майклу Винусу (Новая Зеландия).

Встреча пар продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Джокович и Кирьос 10 раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один заработанный брейк-пойнт. На счету Мектича и Винуса один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.