Новак Джокович и Ник Кирьос потерпели поражение во 2-м круге парного турнира в Брисбене
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович и финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос завершили выступление в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).
Брисбен — парный разряд (м). 2-й круг
01 января 2025, среда. 08:15 МСК
Никола Мектич
Майкл Винус
Н. Мектич М. Винус
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1 10
|
|6
|0 8
Новак Джокович
Ник Кирьос
Н. Джокович Н. Кирьос
В матче второго круга Джокович и Кирьос (WC) со счётом 2:6, 6:3, [8:10] уступили первым сеяным Николе Мектичу (Хорватия) и Майклу Винусу (Новая Зеландия).
Встреча пар продлилась 1 час и 14 минут. В её рамках Джокович и Кирьос 10 раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали один заработанный брейк-пойнт. На счету Мектича и Винуса один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
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