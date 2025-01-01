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Дарья Касаткина за три часа одолела американку Стирнс во 2-м круге турнира в Брисбене

Дарья Касаткина за три часа одолела американку Стирнс во 2-м круге турнира в Брисбене
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Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Брисбен (ж). 2-й круг
01 января 2025, среда. 06:45 МСК
Питон Стирнс
47
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 5
7 9 		4 7
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

В матче второго круга Касаткина (3) одолела 47-ю ракетку мира, 23-летнюю американку Питон Стирнс со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 7:5.

Встреча Касаткиной со Стирнс продлилась 3 часа и 23 минуты. В её рамках Дарья четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 22. На счету Питон семь эйсов, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Брисбене станет 21-летняя россиянка Полина Кудерметова (Q).

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