Дарья Касаткина за три часа одолела американку Стирнс во 2-м круге турнира в Брисбене

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась в третий круг турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В матче второго круга Касаткина (3) одолела 47-ю ракетку мира, 23-летнюю американку Питон Стирнс со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 7:5.

Встреча Касаткиной со Стирнс продлилась 3 часа и 23 минуты. В её рамках Дарья четыре раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 22. На счету Питон семь эйсов, четыре двойные ошибки и 8 реализованных брейк-пойнтов из 23.

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Брисбене станет 21-летняя россиянка Полина Кудерметова (Q).