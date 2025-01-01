Дарья Касаткина показала, как выглядит после трёхчасового матча на старте 2025 года

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях фото после выматывающей борьбы в первом матче 2025 года.

Касаткина в данный момент находится в Брисбене (Австралия), где проходит турнир категории WTA-500. В матче второго круга Касаткина (3) одолела 47-ю ракетку мира 23-летнюю американку Питон Стирнс со счётом 7:6 (9:7), 4:6, 7:5. Встреча Касаткиной со Стирнс продлилась 3 часа и 23 минуты.

«Счастливого Нового года, лол», — подписала фото Касаткина.

Фото: из личного архива Дарьи Касаткиной

Следующей соперницей Касаткиной на турнире в Брисбене станет 21-летняя россиянка Полина Кудерметова (Q), выбившая из сетки Людмилу Самсонову.