Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

В четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер со счётом 6:2, 6:3 обыграли дуэт испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса. Встреча пар продлилась 57 минут. В её рамках Мирра и Диана ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бадосы и Жабер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в парный финал Брисбена Андреева и Шнайдер сразятся с победительницами матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (обе — Япония) — Ирина Хромачёва (Россия)/Анна Данилина (Казахстан).