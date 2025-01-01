Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене
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Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 января 2025, среда. 10:40 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Паула Бадоса
Онс Жабер
П. Бадоса О. Жабер
В четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер со счётом 6:2, 6:3 обыграли дуэт испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса. Встреча пар продлилась 57 минут. В её рамках Мирра и Диана ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бадосы и Жабер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в парный финал Брисбена Андреева и Шнайдер сразятся с победительницами матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (обе — Япония) — Ирина Хромачёва (Россия)/Анна Данилина (Казахстан).
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