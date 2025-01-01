Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене

Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира в Брисбене
Комментарии

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер уверенно вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 января 2025, среда. 10:40 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
П. Бадоса О. Жабер

В четвертьфинальном матче Андреева и Шнайдер со счётом 6:2, 6:3 обыграли дуэт испанки Паулы Бадосы и Онс Жабер из Туниса. Встреча пар продлилась 57 минут. В её рамках Мирра и Диана ни разу не подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бадосы и Жабер два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в парный финал Брисбена Андреева и Шнайдер сразятся с победительницами матча Суко Аояма/Эри Ходзуми (обе — Япония) — Ирина Хромачёва (Россия)/Анна Данилина (Казахстан).

Материалы по теме
Мирра выиграла русское дерби в Брисбене. Рублёв и Хачанов — в парном полуфинале Гонконга
Мирра выиграла русское дерби в Брисбене. Рублёв и Хачанов — в парном полуфинале Гонконга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android