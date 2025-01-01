80-летний советский теннисист, бывшая девятая ракетка мира, заслуженный мастер спорта СССР Александр Метревели пожелал успехов российскому теннису в 2025 году.

«Пожелаю успехов российскому теннису в 2025 году», — сказал Метревели в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Наивысшее достижение Метревели — финал Уимблдонского турнира 1973 года, где он уступил Яну Кодешу из Чехословакии со счётом 1:6, 8:9, 3:6. Тот турнир бойкотировал 81 теннисист, включая многих лидеров. Изначально Метревели был посеян под 13-м номером, но в результате получил четвёртый номер посева. Тай-брейк во втором сете (тогда он игрался при счёте 8:8) стал первым в истории тай-брейком в финале мужского Уимблдона.