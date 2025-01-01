Данилина и Хромачёва проиграли в четвертьфинале парного турнира в Брисбене
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Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва завершили выступление на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Они проиграли японскому дуэту Суко Аояма/Эри Ходзуми со счётом 0:6, 4:6.
Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 января 2025, среда. 11:50 МСК
Суко Аояма
Эри Ходзуми
С. Аояма Э. Ходзуми
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Данилина и Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их японских соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В полуфинале турнира в Брисбене Аояма и Ходзуми сыграют с российскими теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.
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