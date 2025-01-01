Данилина и Хромачёва проиграли в четвертьфинале парного турнира в Брисбене

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва завершили выступление на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Они проиграли японскому дуэту Суко Аояма/Эри Ходзуми со счётом 0:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Данилина и Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их японских соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В полуфинале турнира в Брисбене Аояма и Ходзуми сыграют с российскими теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.