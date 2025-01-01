Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Данилина и Хромачёва проиграли в четвертьфинале парного турнира в Брисбене

Данилина и Хромачёва проиграли в четвертьфинале парного турнира в Брисбене
Комментарии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и россиянка Ирина Хромачёва завершили выступление на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) в парном разряде. Они проиграли японскому дуэту Суко Аояма/Эри Ходзуми со счётом 0:6, 4:6.

Брисбен — парный разряд (ж). 1/4 финала
01 января 2025, среда. 11:50 МСК
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эри Ходзуми
Япония
Эри Ходзуми
С. Аояма Э. Ходзуми
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Данилина и Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. На счету их японских соперниц ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В полуфинале турнира в Брисбене Аояма и Ходзуми сыграют с российскими теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Календарь парного турнира в Брисбене
Сетка парного турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android