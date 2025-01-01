Вихлянцева: желаю, чтобы российский теннис радовал нас большим количеством побед

Бывшая 54-я ракетка мира российская теннисистка Наталья Вихлянцева пожелала отечественному теннису как можно больше лёгких побед в новом 2025 году.

«Я желаю, чтобы женский, мужской и юниорский российский теннис в 2025 году радовал нас большим количеством побед. Чтобы это достигалось меньшим количеством сетов, потому что теннисистам это очень важно, ведь у нас продолжительный сезон. Если появляются сложности, желаю проходить их с высоко поднятой головой. Не зазнаваться и работать над собой, чтобы достигать целей», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.