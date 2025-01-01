Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 1 января
Сегодня, 1 января, прошёл третий игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.
Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Второй круг. Результаты 1 января:
- Ребекка Марино (Канада) — Бернарда Пера (США) — 6:7, 4:6;
- Наоми Осака (Япония) — Юлия Грабер (Австрия) — 7:5, 6:3;
- Софья Кенин (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:7, 6:7;
- Кэти Волынец (США) — Энн Ли (США) — 6:4, 6:3.
Действующей чемпионкой турнира в Окленде является американка Кори Гауфф. Она предпочла не защищать титул, на этой неделе она играет на United Cup.
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