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Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 1 января

Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 1 января
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Сегодня, 1 января, прошёл третий игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.

Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Второй круг. Результаты 1 января:

  • Ребекка Марино (Канада) — Бернарда Пера (США) — 6:7, 4:6;
  • Наоми Осака (Япония) — Юлия Грабер (Австрия) — 7:5, 6:3;
  • Софья Кенин (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:7, 6:7;
  • Кэти Волынец (США) — Энн Ли (США) — 6:4, 6:3.

Действующей чемпионкой турнира в Окленде является американка Кори Гауфф. Она предпочла не защищать титул, на этой неделе она играет на United Cup.

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