Турнир WTA-250 в Окленде: результаты игрового дня 1 января

Сегодня, 1 января, прошёл третий игровой день на турнире категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.

Теннис. WTA-250. Окленд (Новая Зеландия). Второй круг. Результаты 1 января:

Ребекка Марино (Канада) — Бернарда Пера (США) — 6:7, 4:6;

Наоми Осака (Япония) — Юлия Грабер (Австрия) — 7:5, 6:3;

Софья Кенин (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:4, 6:7, 6:7;

Кэти Волынец (США) — Энн Ли (США) — 6:4, 6:3.

Действующей чемпионкой турнира в Окленде является американка Кори Гауфф. Она предпочла не защищать титул, на этой неделе она играет на United Cup.