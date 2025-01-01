Елена Рыбакина поделилась новогодним фото сборной Казахстана

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина опубликовала фотографию сборной Казахстана в новогоднем образе на корте. Снимком спортсменка поделилась на личной странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Елены Рыбакиной

Напомним, сегодня, 1 января, сборная Казахстана вышла в полуфинал командного турнира United Cup — 2025, который проходит в Австралии. В четвертьфинале казахи обыграли прошлогодних чемпионов со счётом 2:0 (немцы выиграли United Cup – 2024).

Елена Рыбакина уверенно обыграла Лауру Зигемунд со счётом 6:3, 6:1. В матче мужского одиночного разряда Александр Шевченко одолел Даниэля Мазура в трёх сетах — 6:7, 6:2, 6:2.