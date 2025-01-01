Виктория Азаренко начала сезон-2025 с непростой победы на турнире в Брисбене
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала первую победу в новом сезоне. Во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) она обыграла австралийку Майю Джойнт — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.
Брисбен (ж). 2-й круг
01 января 2025, среда. 11:40 МСК
20
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
116
Майя Джойнт
М. Джойнт
Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Джойнт три эйса, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Виктория Азаренко поспорит с чешкой Мари Боузковой, которая обыграла Елену Остапенко из Латвии.
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