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Виктория Азаренко начала сезон-2025 с непростой победы на турнире в Брисбене

Виктория Азаренко начала сезон-2025 с непростой победы на турнире в Брисбене
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Виктория Азаренко одержала первую победу в новом сезоне. Во втором круге турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) она обыграла австралийку Майю Джойнт — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4.

Брисбен (ж). 2-й круг
01 января 2025, среда. 11:40 МСК
Виктория Азаренко
20
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		2 4
         
Майя Джойнт
116
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Матч продолжался 2 часа 36 минут. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Джойнт три эйса, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

За выход в четвертьфинал турнира в Брисбене Виктория Азаренко поспорит с чешкой Мари Боузковой, которая обыграла Елену Остапенко из Латвии.

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