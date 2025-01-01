Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 1 января

Сегодня, 1 января, состоялись матчи второго игрового дня на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Второй круг, 1 января: