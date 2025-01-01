Турнир WTA-500 в Брисбене: результаты игрового дня 1 января
Сегодня, 1 января, состоялись матчи второго игрового дня на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Теннис. WTA-500. Брисбен (Австралия). Второй круг, 1 января:
- Кимберли Биррелл (Австралия) — Эмма Наварро (США) — 7:5, 7:5;
- Людмила Самсонова (Россия) — Полина Кудерметова (Россия) — 7:6, 3:6, 2:6;
- Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:7, 6:4, 5:7;
- Даяна Ястремская (Украина) — Анастасия Потапова (Россия) — 5:7, 4:6;
- Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Магдалена Френх (Польша) — 7:5, 6:3;
- Юань Юэ (Китай) — Марта Костюк (Украина) — 6:4, 6:3;
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:7, 6:2, 6:4;
- Линда Носкова (Чехия) — Анка-Алексия Тодони (Румыния) — 6:1, 6:4.
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