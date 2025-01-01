«После матча мне казалось, что я умру». Александр Шевченко — об условиях на United Cup

78-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко признался, что плохо чувствовал себя по ходу матча на United Cup — 2025 с немцем Даниэлем Мазуром из-за жары в Австралии.

«Сейчас я чувствую себя хорошо, но после матча мне казалось, что я умру. Были жестокие условия, 40 градусов, около того, 37. Не понимаю, почему не закрывают крышу в таких условиях, потому что это довольно опасно. Проводить длинные матчи при такой жаре тяжело.

У меня болела голова, была одышка. Но больше всего меня беспокоило то, что голова кружилась. Концентрация была на нуле. Я планировал попросить медицинский тайм-аут, но мне не разрешили. Не знаю почему. Наверное, есть правила, о которых я не знал», — сказал Шевченко на пресс-конференции.