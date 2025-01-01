Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 1 января
Сегодня, 1 января, прошёл четвёртый игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 1 января:
- Йосихито Нисиока (Япония) — Иржи Легечка (Чехия) — 2:6, 7:6, 4:6;
- Бенжамен Бонзи (Франция) — Николас Харри (Чили) — 2:6, 3:6;
- Александар Вукич (Австралия) — Григор Димитров (Болгария) — 2:6, 6:7;
- Джордан Томпсон (Австралия) — Алекс Михельсен (США) — 7:5, 6:3.
Действующим чемпионом турнира в Брисбене является Григор Димитров. В прошлогоднем финале он был сильнее датчанина Хольгера Руне.
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