Турнир ATP-250 в Брисбене: результаты игрового дня 1 января

Сегодня, 1 января, прошёл четвёртый игровой день на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Брисбен (Австралия). Результаты 1 января:

Йосихито Нисиока (Япония) — Иржи Легечка (Чехия) — 2:6, 7:6, 4:6;

Бенжамен Бонзи (Франция) — Николас Харри (Чили) — 2:6, 3:6;

Александар Вукич (Австралия) — Григор Димитров (Болгария) — 2:6, 6:7;

Джордан Томпсон (Австралия) — Алекс Михельсен (США) — 7:5, 6:3.

Действующим чемпионом турнира в Брисбене является Григор Димитров. В прошлогоднем финале он был сильнее датчанина Хольгера Руне.