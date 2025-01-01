Карен Хачанов не смог пройти в 1/4 финала турнира в Гонконге, уступив Кею Нисикоре
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Завершился матч второго круга хардового турнира категории АТР-250 в Гонконге, в котором встречались российский теннисист Карен Хачанов (19-е место в рейтинге) и японец Кей Нисикори (109). Представитель Японии одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5 и вышел в 1/4 финала турнира.
Гонконг. 2-й круг
01 января 2025, среда. 14:55 МСК
19
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
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|6
|7
106
Кей Нисикори
К. Нисикори
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. По ходу игры Карен Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Кея Нисикори в этом матче одна подача навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из семи (57%) и одна двойная ошибка.
В следующей стадии турнира в Гонконге Кей Нисикори встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри (49).
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