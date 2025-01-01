Карен Хачанов не смог пройти в 1/4 финала турнира в Гонконге, уступив Кею Нисикоре

Завершился матч второго круга хардового турнира категории АТР-250 в Гонконге, в котором встречались российский теннисист Карен Хачанов (19-е место в рейтинге) и японец Кей Нисикори (109). Представитель Японии одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 7:5 и вышел в 1/4 финала турнира.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. По ходу игры Карен Хачанов выполнил семь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%) и допустил пять двойных ошибок. На счету Кея Нисикори в этом матче одна подача навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из семи (57%) и одна двойная ошибка.

В следующей стадии турнира в Гонконге Кей Нисикори встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри (49).