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Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты игрового дня 1 января

Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты игрового дня 1 января
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Сегодня, 1 января, прошли матчи второго круга турнира категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Результаты 1 января:

Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Мюллер (Франция) — 7:5, 6:7, 6:7;
Кэмерон Норри (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 4:6, 6:1;
Зизу Бергс (Бельгия) — Артюр Фис (Франция) — 6:7, 4:6;
Карен Хачанов (Россия) — Кей Нисикори (Япония) — 6:4, 3:6, 5:7.

Действующим чемпионом турнира в Гонконге является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он был сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.

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