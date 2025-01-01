Турнир ATP-250 в Гонконге: результаты игрового дня 1 января

Сегодня, 1 января, прошли матчи второго круга турнира категории ATP-250 в Гонконге. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. ATP-250. Гонконг. Результаты 1 января:

Миомир Кецманович (Сербия) — Александр Мюллер (Франция) — 7:5, 6:7, 6:7;

Кэмерон Норри (Великобритания) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 4:6, 6:1;

Зизу Бергс (Бельгия) — Артюр Фис (Франция) — 6:7, 4:6;

Карен Хачанов (Россия) — Кей Нисикори (Япония) — 6:4, 3:6, 5:7.

Действующим чемпионом турнира в Гонконге является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он был сильнее представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.