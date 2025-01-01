Елена Рыбакина вернула Стефано Вукова в команду на сезон-2025

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сообщила, что снова работает с хорватским тренером Стефаном Вуковым.

«Привет всем, я рада сообщить, что Стефано присоединится к команде на сезон-2025. Спасибо всем за поддержку. Пусть ваш 2025-й год будет отличным», — написала Рыбакина в социальной сети.

Напомним, в 2024 году Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом Стефаном Вуковым и оставалась без наставника до старта Итогового турнира WTA, на котором её тренером стал Горан Иванишевич.

На этой неделе Рыбакина играет на командном турнире United Cup — 2025. Сборная Казахстана уже вышла в 1/2 финала соревнований.