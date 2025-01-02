Анастасия Потапова проиграла Кимберли Биррелл в третьем круге турнира в Брисбене
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла 113-й ракетке рейтинга австралийке Кимберли Биррелл в турнире WTA-500 в Брисбене со счётом 6:7 (2:7), 2:6.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 04:10 МСК
35
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
113
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Матч продолжался 1 час 46 минут. Потапова сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один из пяти брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, две двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Следующий матч Биррелл проведёт с победительницей пары Ангелина Калинина — Юань Юэ.
Напомним, турнир WTA-500 в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
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