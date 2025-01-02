Крюгер вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, где сыграет с Кудерметовой или Касаткиной
Поделиться
64-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер обыграла 87-ю ракетку рейтинга нидерландскую спортсменку Сюзан Ламенс в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 7:5, 6:0.
Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 05:35 МСК
64
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
87
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Матч продолжался 1 час 11 минут. Крюгер сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и один реализованных брейк-пойнт из двух. Следующий матч Крюгер проведёт с победительницей пары Полина Кудерметова — Дарья Касаткина.
Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.
Комментарии
- 2 января 2025
-
08:03
-
06:48
-
05:57
- 1 января 2025
-
19:54
-
19:29
-
19:12
-
17:10
-
16:44
-
16:06
-
15:48
-
15:28
-
15:05
-
14:50
-
14:45
-
14:18
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
11:41
-
10:48
-
10:18
-
09:41
-
09:31
-
09:30
-
08:57
-
08:28
-
07:30
-
07:02
-
06:57
-
06:42
-
06:17
-
06:11
-
05:55
-
00:45
-
00:25