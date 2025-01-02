Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эшлин Крюгер — Сюзан Ламенс, результат матча 2 января 2025, счёт 2:0, третий круг турнира WTA-500 в Брисбене

Крюгер вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, где сыграет с Кудерметовой или Касаткиной
Комментарии

64-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер обыграла 87-ю ракетку рейтинга нидерландскую спортсменку Сюзан Ламенс в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 7:5, 6:0.

Брисбен (ж). 3-й круг
02 января 2025, четверг. 05:35 МСК
Эшлин Крюгер
64
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Сюзан Ламенс
87
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс

Матч продолжался 1 час 11 минут. Крюгер сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и один реализованных брейк-пойнт из двух. Следующий матч Крюгер проведёт с победительницей пары Полина Кудерметова — Дарья Касаткина.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.

Календарь турнира в Брисбене
Турнирная сетка соревнований в Брисбене
Материалы по теме
Анастасия Потапова проиграла Кимберли Биррелл в третьем круге турнира в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android