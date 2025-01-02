Крюгер вышла в 1/4 финала турнира в Брисбене, где сыграет с Кудерметовой или Касаткиной

64-я ракетка мира американская теннисистка Эшлин Крюгер обыграла 87-ю ракетку рейтинга нидерландскую спортсменку Сюзан Ламенс в третьем круге турнира WTA-500 в Брисбене со счётом 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час 11 минут. Крюгер сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, три двойных ошибки и один реализованных брейк-пойнт из двух. Следующий матч Крюгер проведёт с победительницей пары Полина Кудерметова — Дарья Касаткина.

Напомним, турнир в Брисбене проходит с 29 декабря по 5 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 520 600.